340 ألف شخص خلال 10 أيام.. اختتام فعاليات مهرجان الألبان والأغذية بالخرج
اختتم مهرجان الألبان والأغذية بمحافظة الخرج، فعالياته بحضور تجاوز 340 ألف شخص خلال 10 أيام.
وأوضح محافظ الخرج رئيس لجنة التنمية السياحية مساعد بن عبدالله الماضي، أن المهرجان حَظِيَ برعاية كريمة من أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وافتتح أبوابه للزوار الخميس قبل الماضي.
واستهدف المهرجان التعريفَ بالميز النسبية لمحافظة الخرج والمقومات التنافسية، والتأكيد على قوة الشركات السعودية المشاركة على المستويين المحلي والدولي بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة التي توليها قيادتنا الرشيدة للقطاع الخاص؛ حيث تشكل هذه الشركات مصادر قوية للأمن الغذائي محليًّا وخليجيًّا.
وأضاف "الماضي" أن الخرج شهدت بدايات الشركات التي تنامت من مصانع محلية إلى ثقل اقتصادي عالمي ذي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتَعَرّف زوار المهرجان على أنشطتها وتقنياتها التطويرية وانتشارها، وتم التعريف بالعديد من المنتجات من الألبان ومشتقاتها والمنتجات الغذائية التي تنتجها هذه الشركات، والذي عزز اعتبار الخرج عاصمة الألبان والأغذية بما تُؤَمّنه تلك الشركات من حصص هي الأكبر من المنتجات الغذائية للسوق السعودي خاصة، والعالمي عامة، وبما توفره من فرص عمل كبيرة لكوادر هذا الوطن.
وأشار إلى أن هذا التجمع الذي شهدته المحافظة، أكد أهمية المشاركة المجتمعية؛ حيث تم الاستثمار في الطاقات الشبابية السعودية، كما أتاح الفرص للمنشآت الصغيرة من خلال مبادرة "صنع في الخرج" التي تهدف إلى فتح قنوات مباشرة بين رواد الأعمال من الشباب السعودي والجمهور؛ للتعريف بمنتجاتهم ولتحويلها من صناعة فردية قابلة للتطوير إلى علامة تجارية تستطيع المنافسة، وتعزز من ثقة المستهلك في المنتجات القائمة على جهود الشباب السعودي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأكد سكرتير اللجنة المشرف العام على المهرجان فهد مشنان السهلي، أن هذا المهرجان الذي أقيم على مساحة 40 ألف متر امتد لعشرة أيام، عمل فيه أكثر من 600 شاب وشابة وشهد أضخم معدل زيارات في المحافظة على الإطلاق، وتم خلاله التركيز على الألبان والأغذية، وأتيحت الفرصة للشباب السعودي العاملين في متاجرهم الخاصة؛ للمشاركة والتعريف بمنتجاتهم، كما تم تقسيم الموقع لستّ مناطق رئيسية (خيمة الألبان والأغذية، السوق الشعبي، منطقة الكافيهات، المسرح، الترفيه، والحضانة كخدمة لزوار المهرجان الراغبين في التمتع بالمهرجان مع المحافظة على أطفالهم في موقع مخصص للعناية بهم منذ استقبالهم حتى مغادرتهم).
وأكد المدير التنفيذي للمهرجان فهد البسام أن المهرجان ركّز في هذه النسخة على تنويع المناطق وتلبية حاجات ورغبات الزوار من خلال الشركاء؛ حيث تم توفير مناطق لإرشاد الزوار، ومترجمين للوفود الأجنبية، وأدلة للموقع، وتأمين فريق متخصص لإدارة الحشود والعناية بكبار السن والأطفال، ليكون المهرجان متكاملًا يلبي حاجة الزوار ويضمن لهم تجربة سياحية ثقافية ترفيهية، وتم خلال المهرجان استضافة أخصائيين في التغذية، ومختصين في الزراعة، ومستشارين في الصناعة، وتم تغطية المهرجان من 97 إعلاميًّا وإعلامية من مختلف المنصات والشبكات.