340 ألف شخص خلال 10 أيام.. اختتام فعاليات مهرجان الألبان والأغذية بالخرج

وأكد سكرتير اللجنة المشرف العام على المهرجان فهد مشنان السهلي، أن هذا المهرجان الذي أقيم على مساحة 40 ألف متر امتد لعشرة أيام، عمل فيه أكثر من 600 شاب وشابة وشهد أضخم معدل زيارات في المحافظة على الإطلاق، وتم خلاله التركيز على الألبان والأغذية، وأتيحت الفرصة للشباب السعودي العاملين في متاجرهم الخاصة؛ للمشاركة والتعريف بمنتجاتهم، كما تم تقسيم الموقع لستّ مناطق رئيسية (خيمة الألبان والأغذية، السوق الشعبي، منطقة الكافيهات، المسرح، الترفيه، والحضانة كخدمة لزوار المهرجان الراغبين في التمتع بالمهرجان مع المحافظة على أطفالهم في موقع مخصص للعناية بهم منذ استقبالهم حتى مغادرتهم).