محليات

حرس الحدود بنجران يحبط تهريب 58 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

تمّ تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بنجران يحبط تهريب 58 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران؛ تهريبَ "58" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمالُ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الحشيش المخدر
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