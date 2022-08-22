ميناء الملك عبدالله يطلق خدمة الخطوط الملاحية المنتظمة "MSC Indus 2"

يُذكر أن ميناء الملك عبدالله بصفته مركزًا لوجستيًّا إقليميًّا يربط ثلاث قارات على طريق التجارة بين الشرق والغرب، التي تمثل أكثر من 13% من حركة التجارة العالمية، قام بمناولة مع ما مجموعه 1.502.720 حاوية قياسية خلال النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 6.69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما حصل على جائزة "الميناء الأكثر كفاءة على مستوى العالم في عام 2021" وفقًا لمؤشر عالمي صادر عن البنك الدولي.