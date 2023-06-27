أمانة الرياض تدشن منصة "ثلث الأضحية" لتمكين القطاع غير الربحي من استلامها

وخصصت الأمانة الموقع الإلكتروني https://eservices-pre.alriyadh.gov.sa/Pages/TSI/DonationRequest ، لمبادرة "ثلث"، الذي يتيح عبر خطوات سهلة وميسَّرة تسجيل البيانات المتضمنة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ثم اختيار الجهة التي يرغب بالتعامل معها من القطاع غير الربحي، على أن يتم التواصل معه في غضون دقائق لاستلام الثلث من الأضحية أو أيًا كانت الكمية وتسليمها للمستحق.