أمانة الرياض تدشن منصة "ثلث الأضحية" لتمكين القطاع غير الربحي من استلامها

دشَّنت أمانة منطقة الرياض المنصة الإلكترونية لتيسير إنفاذ مبادرة "ثلث الأضحية"، والتي أطلقتها بالتزامن مع موسم الحج وعيد الأضحى المبارك للعام الحالي؛ بهدف تمكين القطاع غير الربحي من استلام الأضحية من المضحّين الراغبين بالتصدق، وضمان وصولها إلى المستحقين بخطواتٍ سهلة وسلسة.
وخصصت الأمانة الموقع الإلكتروني https://eservices-pre.alriyadh.gov.sa/Pages/TSI/DonationRequest ، لمبادرة "ثلث"، الذي يتيح عبر خطوات سهلة وميسَّرة تسجيل البيانات المتضمنة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ثم اختيار الجهة التي يرغب بالتعامل معها من القطاع غير الربحي، على أن يتم التواصل معه في غضون دقائق لاستلام الثلث من الأضحية أو أيًا كانت الكمية وتسليمها للمستحق.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض، أن المبادرة جاءت إحياءً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرصة ثمينة لخدمة المجتمع في هذه الأيام المباركة؛ لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراده، والإسهام بدعم القطاع غير الربحي لتفعيل أدواره، وتحقيق رسائله المجتمعية السامية.