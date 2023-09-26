أمطار متفرقة ورياح شديدة.. "الأرصاد" ينبه محافظات عدة بمكة والمدينة

من ناحية أخرى، أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار البرتقالي بخصوص الكامل في منطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى توقع أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية حتى الساعة العاشرة مساء اليوم.