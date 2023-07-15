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موجز "سبق" الأسبوعي: إشادة عالمية بحنكة ولي العهد.. و"سبق" تكشف تفاصيل جديدة بقضية الـ"10 مليارات".. وانطلاق "موسم الرياض" بنسخته الرابعة

"مسام" يواصل تطهير اليمن من الألغام.. والموافقة على "نظام المساهمات العقارية".. وبدء موسم العمرة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

كعادة "سبق" الأسبوعية، نحاول الوصول لأبرز المواضيع المستحوذة على اهتمامات السعوديين، ونُسلِّط الضوء على المنجزات الداخلية والخارجية، ونتابع انفرادات "سبق" في المواضيع الساخنة.

ونستهل جولتنا الأسبوعية بما نشرته وكالة روسية عن دور ولي العهد -حفظه الله- في جعل السعودية مركز قوة شرق أوسطية؛ لانتهاجها سياسة تصفير المشاكل وتسوية الخلافات.

وحول دور السعودية في تقريب الأديان ونبذ التطرف والعنصرية برز خلال هذا الأسبوع تصريح وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وتعليقه في جلسة النقاش الطارئة في مجلس حقوق الإنسان بأن حرية التعبير يجب ألا تكون أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.

وداخليًّا، اقترب وزير الإعلام سلمان الدوسري من المتلقي السعودي مدشنًا حسابه عبر منصة "ثريدز"، ومشددًا على ضرورة عكس نجاحات الوطن، وإبراز إنجازاته في كل مكان، وعبر المنصات جميعها.

وفي الملف الإنساني تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام؛ إذ انتزع خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الحالي 572 لغمًا، زرعتها الميليشيا الحوثية.

ومن الضربات الصحفية التي انفردت بها "سبق"، وفي تطور جديد للقضية المليارية التي يطالب بها رئيس مجموعة مالية ضد أحد البنوك المحلية، المقدرة بنحو 10 مليارات ريال، أفصحت مصادر بأن أوراق ومستندات القضية التي بعثت بها شعبة تنفيذ الأحكام إلى محكمة التنفيذ بالرياض لم تستلمها الأخيرة مطالبة في الوقت ذاته برفعها على نظام "ناجز" التابع لها، وهو الأمر الذي لا يمكن رفعه على هذا النظام؛ لعدم استجابته في رفع المستندات لكثرتها؛ إذ حددت وزارة العدل رفع المستندات بما لا يتجاوز 5 ميجابايت.

وإلى قائمة الأخبار:

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
وكالة روسية: كيف جعل "الأمير محمد بن سلمان" السعودية مركز القوة في الشرق الأوسط؟
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"سنطل من كل مكان لنوصل صوت الوطن".. وزير الإعلام يدشن حساب "ثريدز" بهذه الكلمات
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"الرياض الخضراء".. تدشين مشاريع شبكات مياه بطول 1350 كم لري 7.5 ملايين شجرة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
بناءً على توجيهات الملك وولي العهد.. فيصل بن فرحان يوقّع على وثيقة انضمام المملكة إلى معاهدة الصداقة في جنوب شرق آسيا
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"دواء لقتل سرطانات الدماغ".. إنجاز لمبتعث سعودي يحصد به جائزة "طب هارفارد"
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"سبق" تكشف تفاصيل جديدة في قضية الـ10 مليارات التي يطالب بها "رئيس مجموعة مالية" ضد "بنك محلي"
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
الرياض تتصدر قائمة الإنتاج السينمائي في السعودية بـ 953 سجل تجاري
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"الراجحي" يعلن اعتماد توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية ضمن خدمات "قوى"
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
إحصائية رسمية: أكثر من 900 ألف عاملة سعودية في القطاع الخاص خلال مايو
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"الحج" تعلن عن بدء موسم العمرة للمواطنين والمقيمين والخليجيين.. هنا التفاصيل
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
بينها الموافقة على "نظام المساهمات العقارية".. الملك يترأس جلسة "الوزراء" والمجلس يُصدر 13 قرارًا
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
فيصل بن فرحان: حرية التعبير يجب ألا تكون أداةً لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
في نسخته الرابعة.. "موسم الرياض" يفتتح فعالياته بموقعة ملاكمة عالمية بين فيوري وأنجانو
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
بجوائز مالية تتجاوز 56 مليون ريال.. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف بداية أغسطس المقبل
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ضبط 1.8 مليون قرص أمفيتامين في مخزن سري تحت الأرض داخل مزرعة بسكاكا
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
المملكة تنتزع خلال أسبوع 572 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
سفارة السعودية في إسبانيا ترصد تعرض المواطنين لأشكال متنوعة من السرقة

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