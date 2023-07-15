موجز "سبق" الأسبوعي: إشادة عالمية بحنكة ولي العهد.. و"سبق" تكشف تفاصيل جديدة بقضية الـ"10 مليارات".. وانطلاق "موسم الرياض" بنسخته الرابعة

كعادة "سبق" الأسبوعية، نحاول الوصول لأبرز المواضيع المستحوذة على اهتمامات السعوديين، ونُسلِّط الضوء على المنجزات الداخلية والخارجية، ونتابع انفرادات "سبق" في المواضيع الساخنة.
ونستهل جولتنا الأسبوعية بما نشرته وكالة روسية عن دور ولي العهد -حفظه الله- في جعل السعودية مركز قوة شرق أوسطية؛ لانتهاجها سياسة تصفير المشاكل وتسوية الخلافات.
وحول دور السعودية في تقريب الأديان ونبذ التطرف والعنصرية برز خلال هذا الأسبوع تصريح وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وتعليقه في جلسة النقاش الطارئة في مجلس حقوق الإنسان بأن حرية التعبير يجب ألا تكون أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.
وداخليًّا، اقترب وزير الإعلام سلمان الدوسري من المتلقي السعودي مدشنًا حسابه عبر منصة "ثريدز"، ومشددًا على ضرورة عكس نجاحات الوطن، وإبراز إنجازاته في كل مكان، وعبر المنصات جميعها.
وفي الملف الإنساني تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام؛ إذ انتزع خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الحالي 572 لغمًا، زرعتها الميليشيا الحوثية.
ومن الضربات الصحفية التي انفردت بها "سبق"، وفي تطور جديد للقضية المليارية التي يطالب بها رئيس مجموعة مالية ضد أحد البنوك المحلية، المقدرة بنحو 10 مليارات ريال، أفصحت مصادر بأن أوراق ومستندات القضية التي بعثت بها شعبة تنفيذ الأحكام إلى محكمة التنفيذ بالرياض لم تستلمها الأخيرة مطالبة في الوقت ذاته برفعها على نظام "ناجز" التابع لها، وهو الأمر الذي لا يمكن رفعه على هذا النظام؛ لعدم استجابته في رفع المستندات لكثرتها؛ إذ حددت وزارة العدل رفع المستندات بما لا يتجاوز 5 ميجابايت.