موجز "سبق" الأسبوعي: إشادة عالمية بحنكة ولي العهد.. و"سبق" تكشف تفاصيل جديدة بقضية الـ"10 مليارات".. وانطلاق "موسم الرياض" بنسخته الرابعة

ومن الضربات الصحفية التي انفردت بها "سبق"، وفي تطور جديد للقضية المليارية التي يطالب بها رئيس مجموعة مالية ضد أحد البنوك المحلية، المقدرة بنحو 10 مليارات ريال، أفصحت مصادر بأن أوراق ومستندات القضية التي بعثت بها شعبة تنفيذ الأحكام إلى محكمة التنفيذ بالرياض لم تستلمها الأخيرة مطالبة في الوقت ذاته برفعها على نظام "ناجز" التابع لها، وهو الأمر الذي لا يمكن رفعه على هذا النظام؛ لعدم استجابته في رفع المستندات لكثرتها؛ إذ حددت وزارة العدل رفع المستندات بما لا يتجاوز 5 ميجابايت.