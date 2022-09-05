"أمانة عسير" تنفّذ قرابة 12 ألف جولة رقابية وتغلق 258 منشأة تجارية مخالفة

نفذت أمانة منطقة عسير خلال الشهر الماضي، نحو 11.641 جولة رقابية، شملت نشاط بيع المواد الغذائية والمنشآت التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.
وأسفرت الجولات الرقابية عن تحرير 7.139 مخالفة لمنشآت غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية والتعليمات، وإغلاق 258 منشأة تجارية مخالفة.
وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثفة والحملات التوعوية على كل المنشآت التجارية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة؛ داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة أو على المخالفات البلدية من خلال مركز 940 لمعالجتها.