"أمانة عسير" تنفّذ قرابة 12 ألف جولة رقابية وتغلق 258 منشأة تجارية مخالفة

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثفة والحملات التوعوية على كل المنشآت التجارية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة؛ داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة أو على المخالفات البلدية من خلال مركز 940 لمعالجتها.