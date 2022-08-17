مجلس جامعة الملك خالد يوافق على ابتعاث عدد من المعيدين والمحاضرين

كذلك تمت الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون، واعتماد تشكيل اللجنة الدائمة للدراسات العليا، واعتماد القواعد التنفيذية للائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات، والقواعد التنفيذية للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية بالجامعة، واعتماد قواعد السلوك والانضباط الطلابي في الجامعة، وأيضًا الموافقة على استكمال تحويل عدد من برامج الدراسات العليا (ماجستير، ودكتوراه) إلى نظام الفصول الثلاثة.