المملكة تترأس اجتماع اللجنة الدائمة للأمن السيبراني بمجلس التعاون

كما تطرق الاجتماع إلى مجموعة من البنود المدرجة في جدول أعمال اللجنة الدائمة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون، وذلك في إطار دورها الرئيس في تعزيز التعاون بين دول المجلس بشأن الموضوعات المرتبطة بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الحديثة والسبل الكفيلة بحماية ومعالجة التحديات في المجال.