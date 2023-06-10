أسلم وزوجته ولبس البشت ورقص الدّحة.. شاهد ليلة زفاف طبيب أرجنتيني بالطريقة السعودية
عاش الطبيب "بابلو" وزوجته "مونكا"، ليلة من أجمل الليالي مساء أمس الجمعة في تبوك؛ حيث احتفلا بزواجهما على الطريقة السعودية داخل منزل مواطن كان وأسرته بمنزلة الأهل للعروسين.
"سبق" التي كانت شاهدة على هذا الزواج وهذه الليلة المليئة بالفرح تنقل القصة التي بدأت تفاصيلها عندما قَدِم استشاري المسالك الدكتور بابلو سسليانو؛ وهو أرجنتيني الجنسية، للعمل في وزارة الصحة السعودية، وتحديداً في مستشفى الملك خالد المدني.
وبعد فترة بسيطة لا تتجاوز الأشهر منذ وصوله للمملكة، أعلن "بابلو" اعتناقه للإسلام، ومن هنا بدأت الحياة، كما وصفها لـ"سبق"؛ حيث قال: "قبل وصولي للمملكة كانت النظرة العامة مختلفة عن العرب والمسلمين، لكن عند وصولي للمملكة أبهرني رقي الشعب السعودي وحسن تعاملهم وصدقهم مع الآخرين ومحبة الناس للعمل الإنساني والخيري، وأدركت لاحقاً أن دينهم يحثهم على ذلك"، ويضيف: "قرأت عن الإسلام وتعلمته وعندما اقتنعت بأنه دين الحق أعلنت إسلامي بمساعدة أصدقائي في العمل".
وعن الزواج بهذه الطريقة، أوضح لـ"سبق"، أن "منظمَي الحفل هما سعد محسن العطوي، وزميلته منال محمد البلوي، مترجمان في مستشفى الملك خالد المدني بتبوك".
وتحدث صاحب المنزل سعد العطوي؛ وبيّن أنه "عندما أعلن الدكتور بابلو إسلامه ونطق الشهادتَيْن وتعلّم أصول الدين وأركانه طلب أن يكمل نصف دينه مع خطيبته في الأرجنتين التي أعلنت إسلامها لاحقاً، لكنه يرغب أن يكون الزواج بالسعودية، وعلى الطريقة الإسلامية، فساعدناه على إنهاء إجراءات استقدامها وقام وليها بتوكيلي نيابة عنه بإتمام عقد القِران، وهو ما تحقق قبل يومين بشكلٍ رسمي، وقررنا أنا وزميلتي منال البلوي؛ أن نتكفل بمصروفات الزواج، وأن يكون في منزلي بمشاركة والدتي وأسرتي؛ حيث زفت العروسة إلى عريسها وكأنها ابنة لنا جميعاً".
من جانبها، نقلت لنا المترجمة منال البلوي؛ مشاعر العروس التي كانت تبكي من شدة الفرح، وقالت إنها كانت قلقة جداً قبل وصولها، لكنها الآن تشعر بدفء العائلة وهي ممتنّة لكل ما قدّمته أسرتا "العطوي" و"البلوي" لها ولزوجها.
يُشار إلى أن "سبق"، رصدت مشاهد الفرح من الحضور الذين تميّزوا بعددهم القليل في أجواءٍ أسرية حضرها أطباء من جنسيات مختلفة؛ أصدقاء وزملاء العريس، وشارك العريس زملاءه السعوديين فولكلور الدحة الشمالية ولبس البشت، وشارك في رقصات عدة تنوّعت فيها الثقافة بين أجنبية وعربية.