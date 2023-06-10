أسلم وزوجته ولبس البشت ورقص الدّحة.. شاهد ليلة زفاف طبيب أرجنتيني بالطريقة السعودية

وتحدث صاحب المنزل سعد العطوي؛ وبيّن أنه "عندما أعلن الدكتور بابلو إسلامه ونطق الشهادتَيْن وتعلّم أصول الدين وأركانه طلب أن يكمل نصف دينه مع خطيبته في الأرجنتين التي أعلنت إسلامها لاحقاً، لكنه يرغب أن يكون الزواج بالسعودية، وعلى الطريقة الإسلامية، فساعدناه على إنهاء إجراءات استقدامها وقام وليها بتوكيلي نيابة عنه بإتمام عقد القِران، وهو ما تحقق قبل يومين بشكلٍ رسمي، وقررنا أنا وزميلتي منال البلوي؛ أن نتكفل بمصروفات الزواج، وأن يكون في منزلي بمشاركة والدتي وأسرتي؛ حيث زفت العروسة إلى عريسها وكأنها ابنة لنا جميعاً".