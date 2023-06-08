الرياض تحتضن ملتقى "رواد وقادة الصمود" من تنظيم مجلس المخاطر الوطنية

وشهد الملتقى استعراض الوثائق والتعريف بها ومناقشتها الخاصة بإدارة المخاطر لدى الجهات المعنية ومالها من أهمية في تكامل الأعمال التنظيمية والتشريعية لهذا المجال، وتعزيز كفاءة وكفاية الأطـــر والمنهجيات والأدلة والمعاييـر ومؤشرات القياس لرفع مستوى النضج في القدرة على الصمود، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تنمية القدرات البشرية وتأهيلها من خلال إدراك وفهم الوضع الراهن، ورسم تصور واضح حول سبل وآلية تعزيز قدراتها وتأهيلها من خلال عمليات التطوير والتدريب الممنهجة، وتنميتها معرفياً ومهارياً للمختصين في هذا المجال، ورفع مستوى الثقافة بالمخاطر والوعي بالأزمات، وكذلك التجارب والممارسات الرائدة والدروس المستفادة في ظل ما يشهده العالم من تزايد للمخاطر بمختلف أنواعها ومسبباتها، وما قد ينجم عنها مـــن خسائر تمثل تحديًا للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل.