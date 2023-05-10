جَمَعتهم الجريمة ونهايتهم "تم القبض".. "فيديو" يوثّق الإطاحة بعدد من المخالفين بعدة مدن

وتابع الفيديو، أنه تم ضبط 3 مواطنين ومقيم من الجنسية النيجيرية في الرياض وجدة، قاموا بترويج وتهريب 2.2 كيلوجرام من مادة الكوكايين، وكذلك القبض على مواطن قام بسرقة مركبة في وضع التشغيل، ونتج عنها سقوط امرأة وطفليها من داخلها أثناء سيرها، وتعرضوا لإصابات خفيفة.