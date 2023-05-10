جَمَعتهم الجريمة ونهايتهم "تم القبض".. "فيديو" يوثّق الإطاحة بعدد من المخالفين بعدة مدن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عددًا من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في الرس قام بترويج مادة الحشيش المخدر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر في محايل عسير.
وتابع الفيديو، أنه تم ضبط 3 مواطنين ومقيم من الجنسية النيجيرية في الرياض وجدة، قاموا بترويج وتهريب 2.2 كيلوجرام من مادة الكوكايين، وكذلك القبض على مواطن قام بسرقة مركبة في وضع التشغيل، ونتج عنها سقوط امرأة وطفليها من داخلها أثناء سيرها، وتعرضوا لإصابات خفيفة.
وتابع الأمن العام أنه تم القبض على مقيم من الجنسية الصومالية بجدة قام بمحاولة ترويج مادة الإمفيتامين المخدر، ومقيم من الجنسية الهندية بجازان قام بترويج 456 كيلوجرامًا من نبات القات، مخبأة في شاحنة يقودها.
كما تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، بحوزته 10.437 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان، مخبأة في مركبة يقودها.
وتم القبض على مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر بالعيص، وضُبط بحوزته مبلغ مالي، وأسلحة نارية، وذخيرة حية، وأسلحة بيضاء، وتم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر.