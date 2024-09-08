بعد حادث مروري.. 36 جلسة تعيد الحركة لشاب مُقعد لأكثر من عام بالمدينة

وفي التفاصيل أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الشاب حضر إلى قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الملك فهد بالمدينة بعد أكثر من عام من تعرضه لحادث مروري أجرى على إثره عدة عمليات جراحية، حيث كان يعاني كسورًا متعددة في طرفيه السفليين بعد أن تعرض طرفه الأيمن لكسر مركب في الجزء البعيد من عظمتي الساق؛ مما أثر على مفصل الركبة ومفصل الكاحل، فيما تعرض الطرف الأيسر لكسور في عظمتي الساق وعظام الكاحل المسؤولة عن حركة المفصل الخارجية والداخلية، وقد أجرى عدة عمليات لتثبيت كسوره المتعددة.