35 مصلى.. "أمانة عسير" تهيئ مصليات العيد في أبها وضواحيها

وجاءت تلك الجهود التي قامت بها الأمانة؛ إنفاذًا لتوجيهات أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة والجوامع، بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ من خلال العمل على تهيئة كافة مصليات العيد والجوامع المخصصة لصلاة العيد، ودعم أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مصليات العيد بأنحاء مدينة أبها؛ من خلال تعزيز جهود النظافة وإزالة الحشائش وصيانة المصليات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر.