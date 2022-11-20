مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن مسابقة السينما التفاعلية

وستتنافس الأعمال "التنبؤ بالمطر"، و"القط العسيري"، و"ومضة"، و"تأملات في الكون"؛ للفوز بجوائز اليسر الذهبية والفضية التي تبلغ قيمتها 10.000 دولار أمريكي، بالتعاون مع برنامج إثراء للحلول الإبداعية، أول برنامج لتطوير أعمال الواقع الافتراضي في المملكة، لعرض أربعة مشاريع من الأعمال المختارة لدورة مهرجان هذا العام.