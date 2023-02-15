"الأمن البيئي" يضبط 20 مخالفًا لتخزينهم الحطب المحلي في الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة، (18) من الجنسية البنجلاديشية، و(2) من الجنسية المصرية، لتخزينهم أكثر من (179) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي واستخدامه في تصنيع الفحم المغشوش في وادي الحائر بمنطقة الرياض.