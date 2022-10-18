"الضمان الصحي": التغطية التأمينية للمؤمن لهم تنتهي في 4 حالات.. تعرَّف عليها

يُذكر أن مجلس الضمان الصحي بدأ في 1 أكتوبر 2022 تطبيق العمل بالوثيقة الجديدة وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية، التي شملت إضافة منافع جديدة تستهدف وقاية المستفيدين، والحد من مضاعفات الأمراض، وسهولة الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الجودة والكفاءة وتنمية المحتوى المحلي.