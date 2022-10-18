"الضمان الصحي": التغطية التأمينية للمؤمن لهم تنتهي في 4 حالات.. تعرَّف عليها

كشف مجلس الضمان الصحي، أن التغطية التأمينية للمؤمن لهم تنتهي في عدة حالات أولاها استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة.
وأوضح المجلس في ردّه على سؤال أحد المتابعين حول إمكانية استمرار التأمين بعد إحالة الموظف للتقاعد، أن التغطية التأمينية تنتهي بانتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (للسعوديين).
وتابعت، أن من موجبات وقف التغطية التأمينية أيضاً انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها، أو عند وفاة المؤمن له.
يُذكر أن مجلس الضمان الصحي بدأ في 1 أكتوبر 2022 تطبيق العمل بالوثيقة الجديدة وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية، التي شملت إضافة منافع جديدة تستهدف وقاية المستفيدين، والحد من مضاعفات الأمراض، وسهولة الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الجودة والكفاءة وتنمية المحتوى المحلي.