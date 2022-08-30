أجواء شديدة الحرارة في أغلب المناطق نهارًا واستمرار الأمطار الرعدية على مصايف المملكة

تُظهر مخرجات النمذجة الحاسوبية، توقعاتٍ باستمرار الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المملكة خلال الأيام القادمة؛ وذلك تزامنًا مع تجدد فرص الأمطار الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وفي التفاصيل، تبقى درجات الحرارة أعلى بكثير من معدلاتها المعتادة نسبةً لمثل هذا الوقت من العام شمال غرب المملكة؛ إلا أنها تكون ضمن معدلاتها في باقي المناطق، ويكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة في أعلب المناطق باستثناء المرتفعات، وتكون الرياح شمالية شرقية نشطة السرعة على أجزاء من وسط وشمال المملكة تثير بعض الأتربة والغبار في بعض المناطق.
وتتهيأ الفرصة تدريجيًّا مع ساعات ما بعد الظهر، لتكاثر السحب الركامية على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، متمثلة في أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وصولًا إلى المرتفعات الشرقية من مكة المكرمة، وتكون الأمطار متفرقة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة أحيانًا في بعض الأحياء ومترافقة بحدوث العواصف الرعدية ونشاط في الرياح السطحية.