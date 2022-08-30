أجواء شديدة الحرارة في أغلب المناطق نهارًا واستمرار الأمطار الرعدية على مصايف المملكة

وتتهيأ الفرصة تدريجيًّا مع ساعات ما بعد الظهر، لتكاثر السحب الركامية على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، متمثلة في أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وصولًا إلى المرتفعات الشرقية من مكة المكرمة، وتكون الأمطار متفرقة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة أحيانًا في بعض الأحياء ومترافقة بحدوث العواصف الرعدية ونشاط في الرياح السطحية.