شاهد.. فتاة تتحدى الإعاقة وترسم إبداعاتها باستخدام قدميها بالمدينة المنورة
"الإعاقة هي إعاقة العقل ما هي إعاقة الجسد " هذه هي النصيحة التي توجهها "شهد الجابري" فتاة من ذوي الإعاقة لأصحابها من ذوي الهمم، حيث تحدت إعاقتها وأنشأت متجرها بالمدينة المنورة باسم "إعاقتي دافعتي" الخاص بتنسيق أعمال الورود.
وتفصيلاً، ظهرت الفتاة الجابري في تقرير لقناة العربية وهي تقوم بتنسيق الزهور والورود وتصميم الهدايا باستخدام قدميها.
وتبيع "شهد" منتجاتها عبر متجرها الخاص في الانستغرام واستطاعت جذب الأنظار بفضل موهبتها وبروزها في تحدي الإعاقة وتحويل إعاقتها إلى نقطة إيجابية ودافع للنجاح والإنجاز وهي ترفع شعار إعاقتي دافعتي، كما تعرف بنفسها عبر حسابها بتويتر @JabrShosho.
وعبرت "شهد" عن سعادتها بظهورها الإعلامي في قناة العربية، وقالت "أتمنى أي شخص عنده طموح وحلم أن يسعى لتحقيقه".
وتؤكد والدتها أن كلمة إبداع قليلة بحق ابنتها وقد منحتها طاقة إيجابية وإلهاماً وعزيمة وطموحاً سائلة الله أن يوفقها.