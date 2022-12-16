شاهد.. فتاة تتحدى الإعاقة وترسم إبداعاتها باستخدام قدميها بالمدينة المنورة

"الإعاقة هي إعاقة العقل ما هي إعاقة الجسد " هذه هي النصيحة التي توجهها "شهد الجابري" فتاة من ذوي الإعاقة لأصحابها من ذوي الهمم، حيث تحدت إعاقتها وأنشأت متجرها بالمدينة المنورة باسم "إعاقتي دافعتي" الخاص بتنسيق أعمال الورود.