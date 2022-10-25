"الخطيب": القطاع السياحي يسعى لأن يسهم بـ10% في إجمالي الناتج المحلي

وأكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في جلسة حوارية ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار أن قطاع السياحة تمكن من التعافي بنسبة 60% مقارنة بـ2019، حيث بدأ الإقبال يزيد على السفر، وتمكن أيضًا من استعادة 200 مليون وظيفة مقارنة بـ60 ألف وظيفة خسرها أصحابها أثناء الجائحة.