10 مناطق بمرمى الأمطار والبرد.. "الحصيني": حالة الوسم الأولى مستمرة 36 ساعة

توقّع الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ وفق النماذج العددية للطقس، استمرار الحالة الأولى لوسم 1445هـ خلال الـ 36 ساعة المقبلة من اليوم الإثنين إلى غد الثلاثاء على مناطق عدة.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المناطق المشمولة بحالة الوسم الأولى، هي أجزاء متفرقة من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والشمالية وحائل والباحة وعسير وجازان وشمال غرب القصيم، تمتد إلى العراق واليمن وسلطنة عُمان والإمارات بأمطارٍ من خفيفة الى شبه غزيرة وحبات بَرَد.
وأبان أن إعصار تيج الذي تحوّل إلى إعصار من الدرجة الثالثة متوقع أن تتمركز حالته المدارية على المنطقة الواقعة ما بين سلطنة عُمان واليمن وبشكل أكثر نواحي شرق اليمن.
وأشار إلى أنه يُتوقع مع الإعصار أمطارٌ من غزيرة إلى غزيرة جداً، وفيضانات محلية محتملة في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة ظفار في عُمان والمهرة باليمن وما حولهما.