10 مناطق بمرمى الأمطار والبرد.. "الحصيني": حالة الوسم الأولى مستمرة 36 ساعة

توقّع الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ وفق النماذج العددية للطقس، استمرار الحالة الأولى لوسم 1445هـ خلال الـ 36 ساعة المقبلة من اليوم الإثنين إلى غد الثلاثاء على مناطق عدة.