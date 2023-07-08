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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"

تمديد لخفض النفط.. وشهادة عالمية بنجاح الحج صحيًّا
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها حسم الرياض الجدل حول تبعية حقل الدرة في المنطقة المغمورة المشتركة مع دولة الكويت، كما سجّلت السعودية ثالث أفضل أداء وتقدّم للمركز الثالث عربيًا في تقرير التنافسية العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

كما تضمنت أحداث الأسبوع تهنئة منظمة الصحة العالمية للسعودية؛ لنجاحها في تنظيم موسم الحج لهذا العام، حيث لم تسجل أي حوادث كبيرة أو تفشٍ للأمراض.

فيما أعلنت المملكة تمديد الخفض للنفط البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:

السعودية تحسم جدل حقل الدرة

أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية السعودية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

ومن ناحية أخرى، شددت وزارة الخارجية الكويتية، على أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، وأكدت أن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما "حقوق خالصة فيها".

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"
"الخارجية": الثروات الطبيعية بالمنطقة المغمورة بما فيها حقل الدرة ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"
الكويت تشدد على أن ثروات "حقل الدرة" مشتركة بين الكويت والسعودية فقط

صعود سعودي في مؤشر التنافسية

سجّلت السعودية ثالث أفضل أداء وتقدّم للمركز الثالث عربيًا في تقرير التنافسية العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

وبهذا المنجز أصبحت المملكة في قائمة الأفضل دوليًا في استراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات والمبادرات الاستباقية وتوظيف التكنولوجيا والبيانات لتعزيز تنافسية وجاذبية المملكة.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"
تعرّف على ترتيب المملكة ودول الخليج في مؤشر التنافسية العالمية.. إنجاز وتقدّم

شهادة "الصحة العالمية" بنجاح الحج

هنأت وأشادت منظمة الصحة العالمية بالمملكة العربية السعودية لنجاحها في تنظيم موسم الحج لهذا العام، حيث لم تسجل أي حوادث كبيرة أو تفشٍ للأمراض.

وأثنت المنظمة على الجهود الاستثنائية التي بذلتها السلطات السعودية لتوفير الخدمات الصحية للملايين من الحجاج، وتعاونها المستمر مع منظمة الصحة العالمية في تعزيز مختلف مجالات العمل الصحي.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"
لا حوادث ولا تفشٍ للأمراض.. منظمة الصحة العالمية تشيد وتهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

تمديد إلى خفض النفط التطوعي

أعلن مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"
"الطاقة" تعلن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً ليشمل شهر أغسطس

#رخص_سلاحك

حت وسم #رخص_سلاحك، دعا الأمن العام، إلى المبادرة بترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية.

وأشار الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إلى أن المهلة النظامية تنتهي بتاريخ 30 / 12 / 1444هـ.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"
قبل انتهاء المهلة.. "الأمن العام" يحث على ترخيص الأسلحة غير النظامية

عدوان إسرائيلي جديد على جنين وإدانة سعودية

انقشع غبار العدوان الإسرائيلي الغاشم على جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة؛ وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال عقب عملية عسكرية، استمرت يومين، لكنه ترك المدينة الفلسطينية مثخنة بالجراح، تئن من شدة آلامها بعد أن سقط عددٌ من أبنائها شهداء، ودُمرت بنيتها التحتية.

ودانت المملكة العدوان الإسرائيلي الغاشم، وأكدت "الخارجية" رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"
المملكة تُدين وتستنكر استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"
الصور تكشف المأساة: عدوان إسرائيلي غاشم.. وضحايا وعائلات مُهجَّرة في فلسطين
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"
ما بعد الكارثة.. مشاهد ولقطات لآثار الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على جنين

نجاح فصل التوأم السيامي السوري

أعلن رئيس الفريق الطبي د. عبدالله الربيعة نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام"، والتي جاءت إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"
"الربيعة" يعلن نجاح فصل التوأم السيامي السوري

صيف لاهب في الرياض

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إن متوسطات درجة الحرارة العظمى في يوليو بالرياض ظهرًا، تتراوح بين 41 و43 درجة مئوية.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"
قد تتجاوز 45م.. "متوسطات الحرارة في يوليو بالرياض" يبرزها "المسند"

جو حار جدًا عالميًا

وتحذّر التوقعات بشأن الطقس من استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتسجيل أرقام حرارة قياسية في الأسابيع القليلة المقبلة على المستوى العالمي، وذلك بعد أن شهد العالم الأسبوع الماضي درجات حرارة قياسية.

وتشير الخرائط الجوية إلى أن منطقة الخليج العربي ستشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، مع تسجيل أرقام تصل إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق، بما في ذلك المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وفي الكويت يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 52 درجة مئوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة".

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"
أحرّ أسبوع في التاريخ وتوقعات بدرجات حرارة قياسية خلال أسابيع قليلة

منصة جديدة توجه صفعة لـ"تويتر"

أطلقت "ميتا بلاتفورمز" -الشركة الأم لـ"فيسبوك"- "ثريدز" وهو تطبيق تدوين اجتماعي مصغر موجه بشكل مباشر لمنافسة "تويتر".

ويشبه التطبيق تويتر إلى حد بعيد؛ فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها؛ ولكنه لا يتضمن أي إمكانات لإرسال رسائل مباشرة.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"
رسميًّا.. "ميتا" تطلق ثريدز المنافس لـ"تويتر" حول العالم
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"
ضربة جديدة لـ"ماسك".. 10 ملايين مشترك في تطبيق "ثريد ميتا" خلال 7 ساعات فقط

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