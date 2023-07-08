موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تحسم الجدل حول حقل الدرة.. ومهلة أخيرة لهؤلاء يُحدِّدها "الأمن العام".. و"مارك" يفاجئ "تويتر"

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها حسم الرياض الجدل حول تبعية حقل الدرة في المنطقة المغمورة المشتركة مع دولة الكويت، كما سجّلت السعودية ثالث أفضل أداء وتقدّم للمركز الثالث عربيًا في تقرير التنافسية العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.
كما تضمنت أحداث الأسبوع تهنئة منظمة الصحة العالمية للسعودية؛ لنجاحها في تنظيم موسم الحج لهذا العام، حيث لم تسجل أي حوادث كبيرة أو تفشٍ للأمراض.
فيما أعلنت المملكة تمديد الخفض للنفط البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية السعودية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
ومن ناحية أخرى، شددت وزارة الخارجية الكويتية، على أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، وأكدت أن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما "حقوق خالصة فيها".
سجّلت السعودية ثالث أفضل أداء وتقدّم للمركز الثالث عربيًا في تقرير التنافسية العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.
وبهذا المنجز أصبحت المملكة في قائمة الأفضل دوليًا في استراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات والمبادرات الاستباقية وتوظيف التكنولوجيا والبيانات لتعزيز تنافسية وجاذبية المملكة.
هنأت وأشادت منظمة الصحة العالمية بالمملكة العربية السعودية لنجاحها في تنظيم موسم الحج لهذا العام، حيث لم تسجل أي حوادث كبيرة أو تفشٍ للأمراض.
وأثنت المنظمة على الجهود الاستثنائية التي بذلتها السلطات السعودية لتوفير الخدمات الصحية للملايين من الحجاج، وتعاونها المستمر مع منظمة الصحة العالمية في تعزيز مختلف مجالات العمل الصحي.
أعلن مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.
حت وسم #رخص_سلاحك، دعا الأمن العام، إلى المبادرة بترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية.
وأشار الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إلى أن المهلة النظامية تنتهي بتاريخ 30 / 12 / 1444هـ.
انقشع غبار العدوان الإسرائيلي الغاشم على جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة؛ وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال عقب عملية عسكرية، استمرت يومين، لكنه ترك المدينة الفلسطينية مثخنة بالجراح، تئن من شدة آلامها بعد أن سقط عددٌ من أبنائها شهداء، ودُمرت بنيتها التحتية.
ودانت المملكة العدوان الإسرائيلي الغاشم، وأكدت "الخارجية" رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
أعلن رئيس الفريق الطبي د. عبدالله الربيعة نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام"، والتي جاءت إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إن متوسطات درجة الحرارة العظمى في يوليو بالرياض ظهرًا، تتراوح بين 41 و43 درجة مئوية.
وتحذّر التوقعات بشأن الطقس من استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتسجيل أرقام حرارة قياسية في الأسابيع القليلة المقبلة على المستوى العالمي، وذلك بعد أن شهد العالم الأسبوع الماضي درجات حرارة قياسية.
وتشير الخرائط الجوية إلى أن منطقة الخليج العربي ستشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، مع تسجيل أرقام تصل إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق، بما في ذلك المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وفي الكويت يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 52 درجة مئوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة".
أطلقت "ميتا بلاتفورمز" -الشركة الأم لـ"فيسبوك"- "ثريدز" وهو تطبيق تدوين اجتماعي مصغر موجه بشكل مباشر لمنافسة "تويتر".
ويشبه التطبيق تويتر إلى حد بعيد؛ فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها؛ ولكنه لا يتضمن أي إمكانات لإرسال رسائل مباشرة.