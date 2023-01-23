فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ مولودًا عانى من عيب خلقي

وكان الطفل قد وُلد بحالة جيدة؛ لكنه عانى من زُرقة في الوجه وصعوبة في التنفس ونوبات كحة وتناقص في نسبة الأكسجين عند الرضاعة بالفم؛ مما اضطر الفريق الطبي الذي قاده د.أحمد الخطيب استشاري الأنف والأذن والحنجرة، ود.فهد الصفيان استشاري العناية المركزة للمواليد، إلى إيقاف تغذية المولود بالفم لخطورتها على حياته، وتقديم التغذية المتكاملة عن طريق أنبوب تغذية يصل مباشرة إلى المعدة، ومن ثم أُخضع الطفل لحزمة من التحاليل الطبية والأشعة الطبية الدقيقة كالأشعة السينية بصبغة خاصة، ومنظار خاص بالمواليد، وقد بيّنت نتائج هذه الفحوصات الدقيقة، أن الطفل يعاني من عيب خلقي، هو عبارة عن أخدود أو شق رابط بين الحنجرة والمريء، ويتسرب عبره حليب الأم إلى القصبة الهوائية ومن ثم إلى الرئة مما أثار الأعراض التي عانى منها المولود.