3630 جولة رقابية على منافذ بيع الإطارات تُسفر عن ضبط 56 منشأة مخالفة

نفّذت عدة جهات حكومية، 3630 جولة رقابية على منافذ بيع الإطارات في المملكة؛ للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطارات.
وشملت الجولات التي نُفّذت مؤخرًا، كلًّا من: (الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية).
وكشفت الجولة الرقابية عن ضبط 56 منشأة مخالفة، نتج عنها مصادرة 256 منتجًا مخالفًا، وتنوعت المخالفات ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض/أسود)، ومنتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضحة (مطموسة/ ممزقة/ غير مقروءة)، وكذلك منتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع QR.
وشاركت في الجولة الرقابية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.