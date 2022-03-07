3630 جولة رقابية على منافذ بيع الإطارات تُسفر عن ضبط 56 منشأة مخالفة

وشملت الجولات التي نُفّذت مؤخرًا، كلًّا من: (الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية).