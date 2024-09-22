رئاسة "الشؤون الدينية" تحتفي باليوم الوطني 94.. الثلاثاء

يذكر أن محاور اليوم الوطني، تتضمن حب الوطن في القرآن والسنة، وتعزيز دور المملكة العربية السعودية، وإبراز جهودها في خدمة الشؤون الدينية فضلًا عن إعزاز الشأن الديني في الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتسليط الضوء على جهود رئاسة الشؤون الدينية، ودورها في تفعيل وتطوير رسالة الحرمين الدينية العالمية والحضارية، وإثراء تجربة القاصدين الدينية.