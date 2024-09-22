رئاسة "الشؤون الدينية" تحتفي باليوم الوطني 94.. الثلاثاء

أعدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، سلسلة من البرامج الدينية المنوعة للاحتفاء باليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة، بما يليق بمكانتها.
وتتضمن الفعاليات عددًا من البرامج والمبادرات؛ لتجسيد مفهوم قيم المواطنة الحقّة، ومبدأ حب الوطن، وتأصيله كونه واجبًا دينيًا ومطلبًا وطنيًا.
وتحتفي الرئاسة باليوم الوطني 94 للمملكة؛ الثلاثاء القادم، بمقرها بمكة المكرمة، بعنوان" اليوم الوطني.. قيم دينية ووطنية وآفاق ريادية وحضارية"، برعاية وحضور رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ وقيادات ومسؤولي الرئاسة.
وقال رئيس الشؤون الدينية: إن حب الوطن من الدين ورسالته السمحة الوسطية، موضحًا أن الرئاسة ستنظم عددًا من المناشط الإثرائية بمناسبة اليوم الوطني، بما يواكب هذه المناسبة الوطنية الكبرى العزيزة على قلوبنا جميعًا.
وأضاف الشيخ "السديس"، أن تلك المناشط تؤصل حب الوطن من الناحية الدينية، وتركز على أهمية اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، ولزوم البيعة الشرعية والسمع والطاعة لولاة الأمر، وتحقيق اللحمة الوطنية وتعزيز قيم المواطنةً.
وأوضح، أن الانتماء الوطني ليس مجرد عاطفة غامرة، أو مشاعر جياشة فحسب؛ بل هو إحساس بالمسؤولية، وقيام بالواجبات.
وقال "السديس": لقد أولت الحكومة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز-رحمه الله - اهتمامها البالغ بالحرمين الشريفين: توسعةً، وعمارةً، وتطهيرًا، وعناية، وتطويرًا، وتوجيهًا، وإرشادًا.
يذكر أن محاور اليوم الوطني، تتضمن حب الوطن في القرآن والسنة، وتعزيز دور المملكة العربية السعودية، وإبراز جهودها في خدمة الشؤون الدينية فضلًا عن إعزاز الشأن الديني في الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتسليط الضوء على جهود رئاسة الشؤون الدينية، ودورها في تفعيل وتطوير رسالة الحرمين الدينية العالمية والحضارية، وإثراء تجربة القاصدين الدينية.