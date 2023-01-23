زوار مهرجان "قمم" الدولي يستمتعون بتجربة ثرية في "قلعة شمسان"

وفي مسار الأزياء يتعرف الزائر على ملبوسات الدول المشاركة من كوريا الجنوبية وهي: "بنغمول، وجين دو دروم، ومودانج"، ومن الهند "كريشنا، وكوميل"، ومن الصين زي "الهانفو" للرجال و"تشينسام" النسائي، إضافة إلى أزياء من اسكتلندا، وسويسرا، وجورجيا، وأوزباكستان، وسلطنة عمان، والعراق، والمغرب، والسودان، واليمن.