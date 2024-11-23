"برد العاصمة".. "رياح سيبيرية" ترافقها تغيرات جذرية بالطقس في نهاية الأسبوع

أشارت آخر التوقعات الأرصادية إلى تأثر منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط وبلاد الشام، مطلع الأسبوع، باندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل لافت وسيطرة أجواء شديدة البرودة يستمر تأثيرها على المدى القريب والمُتوسط.
وبحسب المختصين لن تكون السعودية بعيدة عن تأثيرات الرياح السيبيرية، إذ يُتوقع أن تؤثر هذه الرياح بشكل مباشر على المملكة، وخاصة الأجزاء الشمالية منها مطلع الأسبوع، على أن تبدأ تأثيرها على العاصمة الرياض في الأيام الأخيرة من الأسبوع.
ووفق "طقس العرب"؛ فرغم الأجواء الدافئة التي ستسود العاصمة يوم الأربعاء، والتي ستقترب فيها درجات الحرارة من حاجز الـ30 درجة مئوية؛ إلا أن ساعات الليل ستكون مختلفة تمامًا؛ إذ يُتوقع أن يتحول الطقس ليُصبح باردًا بوجه عام مع درجات حرارة صغرى بحدود 13 درجة مئوية.
أما يوم الخميس فتبلغ الكتلة الباردة ذروة تأثيرها على الرياض، بحيث يكون الطقس باردًا بشكل لافت وغير مُعتاد نسبة لهذا الوقت من العام، مع درجات حرارة عظمى لن تتجاوز حاجز الـ16 درجة مئوية للمرة الأولى هذا الموسم؛ في حين تزداد شدة الأجواء الباردة ليلًا مع درجات حرارة صغرى متدنية بشكل لافت تصل إلى نحو 10 درجات مئوية.