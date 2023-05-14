"التخصصي" ينظم مؤتمر الصحة الرقمية "DHCon" بعد غد الثلاثاء

يُنظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مؤتمر الصحة الرقمية (DHCon) بعد غدٍ الثلاثاء، ولمدة يومين، تحت شعار " الذكاء الاصطناعي التطبيقي في قطاع الرعاية الصحية"، وذلك بفندق فيرمونت الرياض، ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث التطبيقات في مجال الرعاية الصحية والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، بمشاركة أكثر من 25 متحدث من 15 دولة، يعملون في كبرى المؤسسات الصحية والأكاديمية والشركات التقنية في العالم.
ويجمع المؤتمر قياديين وعلماء ومختصين في الرعاية الصحية الرقمية والتقنية لعرض وتبادل الخبرات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، ويتضمن المؤتمر أكثر من 18 جلسة، تتناول العديد من المواضيع ذات الصلة، أبرزها رحلة الصحة الرقمية، والطب الحيوي في عصر الذكاء الاصطناعي، ومحاكاة وتعليم الجراحة عبر الواقع الافتراضي، إلى جانب تقنية المعالجة الذهنية في الرعاية الصحية، والكشف المبكر والتشخيص المدعم بالذكاء الاصطناعي في طب القلب، وصياغة السياسات ذات العلاقة.
ويُعد مؤتمر الصحة الرقمية لعام 2023 حدثاً مهماً لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، حيث يساهم في إتاحة المجال أمام الممارسين الصحيين لاستكشاف المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى، وكيفية تطبيقها لتحسين تجربة المريض.
ويناقش المؤتمر قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على إحداث تحولات في الرعاية الصحية، لتعزيز جهود "التخصصي" المتواصلة لاستيعابها ضمن منظومته، بهدف تقديم رعاية صحية أفضل، وتسهيل الوصول، وتعزيز كفاءة التشغيل.
ويتيح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لجميع المهنيين في مجال الرعاية الصحية فرصة الحضور والمشاركة، وذلك من خلال التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني
ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصنف مؤخراً في المركز الـ 20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).