"التخصصي" ينظم مؤتمر الصحة الرقمية "DHCon" بعد غد الثلاثاء

ويجمع المؤتمر قياديين وعلماء ومختصين في الرعاية الصحية الرقمية والتقنية لعرض وتبادل الخبرات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، ويتضمن المؤتمر أكثر من 18 جلسة، تتناول العديد من المواضيع ذات الصلة، أبرزها رحلة الصحة الرقمية، والطب الحيوي في عصر الذكاء الاصطناعي، ومحاكاة وتعليم الجراحة عبر الواقع الافتراضي، إلى جانب تقنية المعالجة الذهنية في الرعاية الصحية، والكشف المبكر والتشخيص المدعم بالذكاء الاصطناعي في طب القلب، وصياغة السياسات ذات العلاقة.