المناطق المشمولة بفرص الأمطار الرعدية في المملكة يوم الثلاثاء

وتمتد مع مرور ساعات النهار السحب الماطرة لأجزاء عدة من منطقة الرياض إداريًّا؛ لكنها تتركز على المحافظات الشمالية الغربية والغربية منها؛ بما في ذلك (عفيف، الدوادمي، القويعية) وتطال تدريجيًّا أجزاء من (وادي الدواسر، شقراء، مرات، المزاحمية، الحريق)، بالإضافة للمحافظات المجاورة، وتكون الأمطار متوسطة لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحيانًا، وتُصحَب حينها بحدوث العواصف الرعدية ونشاط في الرياح الهابطة.