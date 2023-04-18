المناطق المشمولة بفرص الأمطار الرعدية في المملكة يوم الثلاثاء

تشير نواتج المحاكاة الحاسوبية في مركز طقس العرب، إلى توقعات باستمرار تأثر مناطق عدة من المملكة السعودية يوم الثلاثاء باضطرابات جوية تُصحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة وحدوث العواصف الرعدية أحيانًا ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة ساعات ما بعد الظهر من يوم الثلاثاء على أجزاء من مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة) بالإضافة لبعض مرتفعات مكة المكرمة وأجزائها الشرقية وصولًا لمرتفعات شرق وجنوب المدينة المنورة وشرق تبوك، وتكون هذه الأمطار متفاوتة الغزارة وتُصحَب بحدوث الرعد أحيانًا.
وتمتد مع مرور ساعات النهار السحب الماطرة لأجزاء عدة من منطقة الرياض إداريًّا؛ لكنها تتركز على المحافظات الشمالية الغربية والغربية منها؛ بما في ذلك (عفيف، الدوادمي، القويعية) وتطال تدريجيًّا أجزاء من (وادي الدواسر، شقراء، مرات، المزاحمية، الحريق)، بالإضافة للمحافظات المجاورة، وتكون الأمطار متوسطة لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحيانًا، وتُصحَب حينها بحدوث العواصف الرعدية ونشاط في الرياح الهابطة.
كما لا يُستبعد أن تمتد بعض السحب الركامية الممطرة ولكن على نحو متفرق على أجزاء من حائل والقصيم والجوف بإذن الله.
ويُتوقع بإذن الله أن تستمر الاضطرابات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة السعودية خلال ما تبقى من شهر رمضان المبارك؛ بحيث يتجدد يوميًّا نشاط السحب الركامية على أنحاء متفرقة من المملكة؛ إلا أنها تتركز على منطقة الرياض إداريًّا وكذلك شرق المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.