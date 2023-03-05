فعالية طبية بمكة توصي بالتوسع في دائرة الأمراض بفحص الزواج

وأشارت التوصيات إلى ضرورة البحث عن مرض "المانوسيدوزيز" عندما يكون المريض مصابًا بضعف السمع وتغير ملامح الوجه والأمراض النفسية لوجود علاج الأنزيم البديل لهذا المرض، وضرورة البحث عن مرض "الولمان" عند وجود طفل يشتكي من التضخم في الكبد والطحال والارتفاع في الدهون لتوفر علاج الأنزيم البديل، والتأكيد على أهمية أشعة الرنين المغناطيسي في تشخيص أمراض عيوب المخ الوراثية.