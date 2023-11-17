منجز في "تصنيف التايمز للجامعات".. جامعة الملك خالد السادسة عربيًّا والثالثة محليًّا

وأوضح أن مؤشرات الأداء لهذا العام اعتمدت على خمسة مجالات أساسية استطاعت الجامعة من خلالها تحقيق مراكز متقدمة مقارنة بنظيراتها من الجامعات العربية، وشملت المجالات الاستشهادات العلمية، والبحث العلمي ومستوى تأثيره، والبيئة التعليمية، والنظرة العالمية للجامعة، والتعاون مع القطاع الصناعي وما يترتب عليه من موارد للجامعة، وقد حققت الجامعة مراكز متقدمة على مستوى العالم العربي في تلك المجالات، تُوّجت بحصولها على المركز الثالث بين الجامعات العربية في مؤشر النظرة العالمية للجامعة.