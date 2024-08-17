عدّها دليل الإنسانية.. وزير الأديان الكمبودي يشيد بمواقف المملكة وخدماتها لبلاده

التقى إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، بنائب وزير الطوائف والأديان بمملكة كمبوديا الحاج أشعري أيوب، بمقرّ وزارة الأديان بالعاصمة "بنوم بنه"، ضمن برنامج زيارته الرسمية التي تنظّمها وتشرف على برنامجها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وشهد اللقاء الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوري فيتنام غير المقيم بكمبوديا محمد بن إسماعيل الدهلوي، تبادل الأحاديث ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بالشأن الإسلامي وخدمة مسلمي مملكة كمبوديا.
ونوّه نائب وزير الطوائف والأديان الكمبودي في تصريح صحفي، إلى الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في خدمة المسلمين بالعالم والعناية بضيوف الرحمن من الحجاج، مشيدًا بمواقف المملكة لكمبوديا وشعبها من خلال تقديم المنح الدراسية للطلاب وبناء المساجد والمدارس وتقديم الخدمات الطبية للشعب الكمبودي دون تفريق بين مكوناته وطوائفه، وهذا دليل على الإنسانية.
وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، والتقطت الصور بهذه المناسبة.