عدّها دليل الإنسانية.. وزير الأديان الكمبودي يشيد بمواقف المملكة وخدماتها لبلاده

ونوّه نائب وزير الطوائف والأديان الكمبودي في تصريح صحفي، إلى الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في خدمة المسلمين بالعالم والعناية بضيوف الرحمن من الحجاج، مشيدًا بمواقف المملكة لكمبوديا وشعبها من خلال تقديم المنح الدراسية للطلاب وبناء المساجد والمدارس وتقديم الخدمات الطبية للشعب الكمبودي دون تفريق بين مكوناته وطوائفه، وهذا دليل على الإنسانية.