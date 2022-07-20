القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث السير الذي وقع بمحافظة المنيا

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وقوع حادث السير بمحافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنسأل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوءٍ ومكروهٍ، إنه سميع مجيب".