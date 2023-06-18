المركز الوطني للأرصاد يستعرض أجواء المشاعر المقدسة لحج هذا العام

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المركز يعمل وفق خطة تنفيذية متكاملة لمراقبة الأجواء على مدار الساعة، والتي تشمل "المشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، والمطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة"، وذلك وفق أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة والمتمثلة في مراصدنا على مستوى المملكة، ورادارات الطقس وصور الأقمار الصناعية والنموذج العددي السعودي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم في مقر المركز بمنى.
وتابع: "إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية والمتنقلة بالمشاعر المقدسة، وغرفة عمليات متكاملة بمشعر منى يعمل بها نخبة من الزملاء ذوي الكفاءة والقدرة العالية في تخصصاتهم، وهذه الممكنات جميعها تعمل على مدار الساعة لتحقق لنا أقصى درجات الدقة في توقعاتنا لخدمة الجهات المستفيدة وحجاج بيت الله الحرام".
وقال: "في هذا العام يشارك المركز الإقليمي للتغير المناخي، وكذلك المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية؛ بهدف دراسة ومراقبة كل ما يتعلق بالمتغيرات المناخية وتحليل المعلومات والظواهر الجوية على المشاعر والحرم".
وأشار إلى الأعمال المستحدثة في موسم حج هذا العام 1444هـ، فقال: "عمل المركز على زيادة عدد المحطات الأتوماتيكية في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين والمشاعر لزيادة التغطية الجغرافية ودقة المعلومات، إضافة إلى تسيير معدات وتقنيات رفع الجاهزية وإطلاق نافذة خاصة بمعلومات الطقس على مدار الساعة بعدد من اللغات".
وأضاف: "بهذه المناسبة يسعدني أن أعلن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام، حيث تشير التوقعات بإذن الله تعالى أن يكون الطقس حاراً بوجه عام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تتراوح فيه درجات الحرارة العظمى ما بين (43 - 45)، بينما تكون درجات الحرارة الصغرى ما بين (27 - 30)، ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً وتنشط الرياح السطحية خلال النهار.
وتابع: من غير المستبعد أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية قد يمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة بالتيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للغبار".
وأعلن عن جائزة المركز الوطني للأرصاد لأفضل "الأعمال الإعلامية والتوعوية" لموسم حج هذا العام، تشمل وسائل الإعلام والجهات الحكومية المشاركة؛ بهدف تعزيز أهمية الطقس والمناخ ودورهما المهم في أعمال الحج.