المركز الوطني للأرصاد يستعرض أجواء المشاعر المقدسة لحج هذا العام

وأضاف: "بهذه المناسبة يسعدني أن أعلن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام، حيث تشير التوقعات بإذن الله تعالى أن يكون الطقس حاراً بوجه عام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تتراوح فيه درجات الحرارة العظمى ما بين (43 - 45)، بينما تكون درجات الحرارة الصغرى ما بين (27 - 30)، ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً وتنشط الرياح السطحية خلال النهار.