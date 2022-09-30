"الحبوب" تطلق حملة توعوية للحد من الفقد والهدر الغذائي

يُذكر أن الفقد والهدر في الغذاء يشكل هاجسًا عالميًا؛ لما له من آثار وخيمة على المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي والبيئي، ويؤدي إلى خسارة وهدر في الموارد التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من عملية إنتاج الغذاء، وما يسببه ذلك من انخفاض في العائد الاقتصادي من الأعمال الزراعية والصناعية، وفي نفس الوقت يزيد من انعدام الأمن الغذائي بالبلدان ذات الموارد المحدودة، والتي تكافح لتحمّل تكاليف استيراد السلع لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء.