"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على جازان وعسير

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين؛ قد يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.