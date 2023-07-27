كلِّفوا مَن يشغل التكييف قبل وصولكم بـ12 ساعة.. "المسند" يحذر المسافرين!

وأضاف: "إن لم تفعل، فسوف تلاحظ أن المكيفات في الساعات الأولى، وربما اليوم الأول ضعيفة التبريد، وربما لا تستطيع النوم مباشرة بعد وصولك، خاصة في المباني غير المعزولة، هذا والله أعلم".