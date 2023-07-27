كلِّفوا مَن يشغل التكييف قبل وصولكم بـ12 ساعة.. "المسند" يحذر المسافرين!

نصح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، الذين يسافرون ثلاثة أيام فأكثر في فصل الصيف، بتكليف مَن يشغل المكيّفات قبل وصولهم لمنازلهم على الأقل بنحو 12 ساعة.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه النصيحة وهذا الإجراء "حتى تتيح للمكيفات تحرير الكتلة الحارة والمتجمعة داخل المنزل خلال غيابك، والوصول إلى مرحلة الاتزان، والتعادل في درجة الحرارة المعتادة داخل المنزل".
وأضاف: "إن لم تفعل، فسوف تلاحظ أن المكيفات في الساعات الأولى، وربما اليوم الأول ضعيفة التبريد، وربما لا تستطيع النوم مباشرة بعد وصولك، خاصة في المباني غير المعزولة، هذا والله أعلم".