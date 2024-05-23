بمشاركة المملكة.. "قمة سيئول" تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي

أكدت المملكة العربية السعودية و26 دولة مشاركة في قمة سيئول للذكاء الاصطناعي التي نظمتها كوريا وبريطانيا خلال الفترة من 21 - 22 مايو 2024، أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي، والالتزام بالتعاون في اختبارات سلامة الذكاء الاصطناعي وإرشادات التقييم، ودعم الابتكار والشمولية والتقارير المستقبلية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي.
ومثّل المملكة في القمة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.
وأوضح البيان الصادر في ختام أعمال القمة، أن الدول المشاركة في القمة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ناقشت موضوعات عدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ ومنها: دعم الابتكار والشمولية في مجال الذكاء الاصطناعي، وجرى التأكيد على فوائد الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقطاع العام، والالتزام بدعم بيئة تعزز الوصول السهل إلى الموارد المتعلقة به للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية.
وأشار البيان إلى ترحيب الدول المشاركة في القمة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق تقدم كبير في حل أكبر التحديات التي يواجهها العالم مثل تغير المناخ، والصحة العالمية، وأمن الغذاء والطاقة، مبينًا أن التزام هذه الدول بالعمل على مواجهة المخاطر الجسيمة للذكاء الاصطناعي، وتحديد مستويات هذه المخاطر؛ لتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي الرائد.
وأفاد أن التقرير العلمي الدولي حول سلامة الذكاء الاصطناعي صُمم لتسهيل الفهم المشترك القائم على العلم بالمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الرائد بين صنّاع السياسات الدوليين، واستدامة هذا الفهم مع استمرار زيادة القدرات، بما يُساعد على دعم الابتكار الأمن للذكاء الاصطناعي.
وذكر البيان أن 16 شركة تعمل في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، والشرق الأوسط، وأوروبا، وقعت اتفاقية يوم أمس حول "التزامات السلامة الخاصة بالذكاء الاصطناعي الرائد"، وسيقوم مطورو الذكاء الاصطناعي الرائدون بنشر أطر السلامة حول كيفية قياس مخاطر نماذجهم للذكاء الاصطناعي الرائد.
وكان الدكتور "الغامدي" قد أكد في كلمته التي ألقاها خلال القمة أن المملكة ملتزمة بالمساهمة في وضع معايير دولية وأطر تنظيمية تعطي الأولوية لسلامة الذكاء الاصطناعي من خلال ضمان تلبية تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعايير السلامة الصارمة، ونهدف إلى تسهيل اتباع نهج منسق عالمياً لحوكمة الذكاء الاصطناعي، لافتًا النظر إلى أن "سدايا" ستستفيد من الرؤى الواردة في التقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي في تطوير سياسات شاملة وخطط للتقليل من الآثار السلبية؛ من أجل النشر الأمن للذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات.