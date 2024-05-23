بمشاركة المملكة.. "قمة سيئول" تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي

وكان الدكتور "الغامدي" قد أكد في كلمته التي ألقاها خلال القمة أن المملكة ملتزمة بالمساهمة في وضع معايير دولية وأطر تنظيمية تعطي الأولوية لسلامة الذكاء الاصطناعي من خلال ضمان تلبية تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعايير السلامة الصارمة، ونهدف إلى تسهيل اتباع نهج منسق عالمياً لحوكمة الذكاء الاصطناعي، لافتًا النظر إلى أن "سدايا" ستستفيد من الرؤى الواردة في التقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي في تطوير سياسات شاملة وخطط للتقليل من الآثار السلبية؛ من أجل النشر الأمن للذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات.