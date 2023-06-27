7 خطوات تضمن تسوّقًا صديقًا للبيئة خلال أداء مناسك الحج

حدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة خطوات يُفضّل مراعاتها من قِبل ضيوف الرحمن أثناء تسوقهم وشراء حاجياتهم خلال أيام الحج؛ للإسهام في الحفاظ على البيئة، وذلك بأهمية شراء منتجاتٍ صديقة للبيئة، تساعد على إبقاء الأراضي المقدسة نظيفة وطاهرة، وخالية من النفايات.
ونوّهت الوزارة، من خلال حملة "إنها طاهرة" التي أطلقتها لتعزيز الاهتمام بالتوعية البيئية خلال موسم الحج؛ لحجاج بيت الله الحرام إلى الحرص على شراء أغذيتهم وأغراضهم بقدر حاجتهم لها؛ تجنبًا للهدر وزيادة إنتاج النفايات، مع مراعاة اختيار عبوة كبيرة عند التسوق، بدلًا من شراء العديد من العبوات ذات الأحجام الصغيرة؛ لتقليل حجم النفايات، إلى جانب أهمية شراء منتجات وأدوات صديقة للبيئة، وتجنب اقتناء المنتجات ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى مراعاة وضع العديد من الأغراض والمنتجات في كيس واحد بدلًا من استهلاك عدة أكياس، مع الحرص على استبدال الأكياس البلاستيكية بأكياس متعددة الاستخدام، كما ذكّرت بأهمية التأكد من تاريخ صلاحية المنتج، واستهلاكه في الفترة المحددة.
يُذكر أن حملة "إنها طاهرة" التوعوية التي تشرف عليها مبادرة التوعية البيئية؛ تهدف إلى توعية الحجاج بأهمية الاهتمام بالبيئة خلال موسم الحج، إلى جانب رفع مستوى التميز البيئي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة البيئية ودعم التنمية المستدامة، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
وتتضمن الحملة مخرجات توعوية متنوعة تستهدف حجاج بيت الله الحرام، منها توزيع الكتيبات الإرشادية، وتقديم النصائح البيئيّة للحجاج بواسطة ست لغات تشمل (عربي-إنجليزي-أوردو-فرنسي-إندونيسي-ميلاوي)، بجانب توزيع هدايا بيئيّة لضيوف الرحمن، إضافة إلى بث فيديوهات إرشادية وإشعارات للتطبيقات الذكية، وإعلانات توعوية ورسائل صوتية ونصية، ومحاضرات، وفعاليات ميدانية متنوعة.