7 خطوات تضمن تسوّقًا صديقًا للبيئة خلال أداء مناسك الحج

ونوّهت الوزارة، من خلال حملة "إنها طاهرة" التي أطلقتها لتعزيز الاهتمام بالتوعية البيئية خلال موسم الحج؛ لحجاج بيت الله الحرام إلى الحرص على شراء أغذيتهم وأغراضهم بقدر حاجتهم لها؛ تجنبًا للهدر وزيادة إنتاج النفايات، مع مراعاة اختيار عبوة كبيرة عند التسوق، بدلًا من شراء العديد من العبوات ذات الأحجام الصغيرة؛ لتقليل حجم النفايات، إلى جانب أهمية شراء منتجات وأدوات صديقة للبيئة، وتجنب اقتناء المنتجات ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى مراعاة وضع العديد من الأغراض والمنتجات في كيس واحد بدلًا من استهلاك عدة أكياس، مع الحرص على استبدال الأكياس البلاستيكية بأكياس متعددة الاستخدام، كما ذكّرت بأهمية التأكد من تاريخ صلاحية المنتج، واستهلاكه في الفترة المحددة.