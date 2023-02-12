"الموهوبين من ذوي الإعاقة".. "الراجحي" يفتتح أعمال المؤتمر الدولي "لمزدوجي الاستثنائية"

وأوضح الراجحي في كلمته أن ما يُقَدَّم للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وما نراه اليوم من مبادرات وبرامج ومشاريع، يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بهذه الفئة الغالية، وتوفير كل الخدمات لهم، وتحقيق تكافؤ الفرص أمامهم مع بقية أفراد المجتمع، من خلال (7) أنظمة تضمن حقوقهم، وترعى شؤونهم بالتكامل بين مؤسسات الدولة.