الدفء في نجران يدفع الأهالي والزوار للخروج إلى المتنزهات والحدائق

وجهزت مجاميع ألعاب الأطفال التي تتجاوز 180 لعبة مختلفة تنتشر في 54 حديقة عامة، إضافة إلى تجهيز 15 ممشى رياضيًّا ضمن مساحات من المسطحات الخضراء والأشجار، ومزودة بأكثر من 100 جهاز للياقة البدنية لاستقبال الزوار ومحبي ممارسة الرياضة.