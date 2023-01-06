الدفء في نجران يدفع الأهالي والزوار للخروج إلى المتنزهات والحدائق

جذبت الأجواء الدافئة بمدينة نجران هذه الأيام، الأهالي والزوار، إلى ارتياد الحدائق العامة والمنتزهات الطبيعية؛ لقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء للاستمتاع بالطبيعة والفعاليات وممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات.
وهيأت أمانة نجران منتزهات الملك فهد بغابة سقام، ومنتزه الأمير جلوي بن مساعد في أبا رشاش، لاستقبال الزوار والمتنزهين للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية، وممارسة الرياضات المختلفة.
وجهزت مجاميع ألعاب الأطفال التي تتجاوز 180 لعبة مختلفة تنتشر في 54 حديقة عامة، إضافة إلى تجهيز 15 ممشى رياضيًّا ضمن مساحات من المسطحات الخضراء والأشجار، ومزودة بأكثر من 100 جهاز للياقة البدنية لاستقبال الزوار ومحبي ممارسة الرياضة.