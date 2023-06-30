وزير الصحة يعلن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج وخلوه من أي تفشيات

وأوضح الوزير الجلاجل أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ أكثر من ( 400 ألف ) حاج، كما تم إجراء أكثر من ( 50 ) عملية قلب مفتوح، وأكثر من ( 800 ) قسطرة قلبية، إضافة إلى ما يزيد على ( 1600 ) جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي لأكثر من (4000) حاج، والتعامل مع أكثر من ( 8000 ) إصابة متعلقة بأشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، وقد ساهمت الجهود التوعوية الاستباقية في الحد من زيادة عدد الحالات ولله الحمد، ونشكر كافة الجهات التي تعاونت في توعية الحجيج، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل حالات ذات أثر وبائي مؤثر على الصحة العامة في المشاعر بين الحجاج.