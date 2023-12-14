مؤسس "تحدث العربية" ينبّه عبر "سبق" من تنشئة الطفل بازدواجية اللغة

ويأتي ذلك سعيًا من "تحدث العربية" في تعزيز الهوية العربية، ونشر الثقافة المحلية، وإيمانًا بقيمة اللغة باعتبارها مكونًا أصيلًا من مكوّنات الحضارة، وترسيخًا لها في وجدان أبنائها.