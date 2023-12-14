مؤسس "تحدث العربية" ينبّه عبر "سبق" من تنشئة الطفل بازدواجية اللغة
تحتفي مؤسسة "تحدث العربية" سنويًّا منذ نشأتها في 2019، بالتوعية بأهمية اللغة العربية؛ كونها واحدة من أهم المبادرات الاجتماعية المستقلّة؛ إذ تسلط الضوء على أهم قضايا الهوية والثقافة واللغة، بما يلامس واقع المجتمعات العربية.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي عبدالإله الأنصاري، لصحيفة "سبق": إن "تحدث العربية" اختارت لهذا العام أهمَّ قضايا اللغة، وأساس نموّها، وسبب رفعتها، ووسيلة استمرارها؛ قضية تنشئة الطفل بازدواجية اللغة؛ مما يجعل وحدة الثقافة أمرًا أشبه بمستحيل.
وأشار إلى أن الطفل حين يتعلّم لغةً غير لغته الأم، فهو لا يتعلّم مجرد حروف ومصطلحات فحسب، بل يترسّخ بعقله عادات وأساليب وتعابير ثقافة هذه اللغة المنافية لثقافتنا السعودية.
وأضاف "الأنصاري": أنه لهذا ترسل "تحدث العربية" في عرسها السنوي الخامس، رسائلَها لأولياء الأمور؛ للتحذير من الجناية على فلذة أكبادهم أولًا، ثم ثقافتهم الوطنية ثانيًا، تليهما لغتهم العربية أساسًا.
وأكّد "الأنصاري" ضرورةَ تسليط الضوء على أهمية الطفل في اليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر كلّ عام؛ لعظيم إيماننا بمركزية اللغة وأهميتها البالغة للأطفال دون سنّ السادسة الذين لا تزال هويتهم غضّة لم تتشكّل بعد.
وأوضح أنّ مزاحمة اللغات لمعاجم الأطفال في هذه المرحلة الحساسة تخلق هوية مفكّكة، ولسانًا مذبذبًا، وكيانًا غيرَ راسخ.
ويأتي ذلك سعيًا من "تحدث العربية" في تعزيز الهوية العربية، ونشر الثقافة المحلية، وإيمانًا بقيمة اللغة باعتبارها مكونًا أصيلًا من مكوّنات الحضارة، وترسيخًا لها في وجدان أبنائها.
ولفت "الأنصاري" إلى أن إطلاق حملة "رسالة طفل عربي"، تزامنًا مع "اليوم العالمي للغة العربية"؛ لتنبيه أولياء الأمور بأهمية اللغة الأم، وضرورة تنشئة الأبناء عليها.
واعتبر أنّ إطلاقَ هذه الحملة يعكس العنايةَ البالغة باللغة، والمسؤولية الواعية تجاهها، والجهد الكبير لتمكينها.
وضمن البرنامج الثقافي للحملة، ستُعقد جلسة حوارية بعنوان "رسالة أب عربي"، يديرها مستشار الصحة النفسية د. صالح الأنصاري، بالتعاون مع قادة اللغة العربية، كمؤسس اليوم العالمي للغة العربية د. زياد الدريس، ونخبة من المستشارين التربويين؛ مثل: د. سارة العبد الكريم، عبر "بودكاست" "استشارة مع سارة"، والاستشاري النفسي في قضايا الأسرة أسامة الجامع؛ إسهامًا في بثّ رسائل الحملة، والعمل بمقتضياتها.
كما ستُفعّل الحملة مع عدد من الكيانات الثقافية، والقطاعات الحكومية، مثل "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" التي تفعّل حملتها في مقرّها الرئيس.
بالإضافة إلى ما يزيد على أربعين جهة خاصة وتجارية تتبنّى القضية رقميًّا وميدانيًّا؛ مما يُسهم في إيصال الرسالة على نطاق واسع، ويُعين على انعكاس أثرها، وتحقيق أهدافها.