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موجز "سبق" الأسبوعي: قصف مستشفى "المعمداني" فصلٌ دموي مرعب بمسلسل العدوان الإسرائيلي.. والسعوديون يحتفون بذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين

نزيف "غزة" مستمر وبيانات سعودية منددة.. وولي العهد يطلق شركة "أردارا" لتطوير مدن السعودية
موجز "سبق" الأسبوعي: قصف مستشفى "المعمداني" فصلٌ دموي مرعب بمسلسل العدوان الإسرائيلي.. والسعوديون يحتفون بذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين

استحوذت "غزة" على المشهد العالمي طوال الأيام الماضية إزاء ما تعيشه من ظروف إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي، لكن الفصل الأكثر بشاعة من مسلسل الحرب هو ما تعرَّض له مستشفى المعمداني من قصف إسرائيلي متعمد، نتج منه سقوط ضحايا مدنيون، معظمهم من الشيوخ والأطفال، ثم توالت ردود الأفعال الدولية استنكارًا لهذا العمل المتوحش، وكانت السعودية من أولى الدول المنددة عبر بيان حمل عبارات الاستهجان والرفض، كما تلاه بيانات سعودية أخرى، نادت بنزع فتيل الحرب، وحقن دماء الأبرياء، وتجنيب المنطقة الانزلاق في مواجهات تهدد السلم والأمن الإقليميَّين.

وفي موجز "سبق" الأسبوعي نستعرض ما تداولته الساحة الدولية، والسعودية خاصة، من مواضيع في الأسبوع الماضي، كان من ضمنها ما جاء في الملف الاقتصادي حول انخفاض مؤشر التضخم خلال سبتمبر 2023 حتى وصل إلى 1.7 مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي. ومن أبرز المشاريع إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- إطلاق شركة "أردارا"، وباكورة مشاريعها "الوادي" الواقع بقلب أبها.

واحتفل السعوديون بحلول ذكرى البيعة التاسعة لتولّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم، وما حققته هذه المرحلة من منجزات ومشاريع تنموية شاملة؛ إذ سجلت منصة "إكس" مشاعر السعوديين والاحتفاء بهذا العهد الذي برزت فيه السعودية عالميًّا في أكثر من مجال.

كذلك واصلت الجهات الرقابية ضرباتها ضد الفساد؛ إذ أعلنت "نزاهة" إيقاف 176 متهمًا، والتحقيق مع 369 في جرائم رشوة وغسل أموال وتزوير.

موجز "سبق" الأسبوعي: قصف مستشفى "المعمداني" فصلٌ دموي مرعب بمسلسل العدوان الإسرائيلي.. والسعوديون يحتفون بذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين
1.7 % التضخم السنوي في المملكة خلال سبتمبر 2023
موجز "سبق" الأسبوعي: قصف مستشفى "المعمداني" فصلٌ دموي مرعب بمسلسل العدوان الإسرائيلي.. والسعوديون يحتفون بذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين
حرصًا على تنمية مدن المملكة.. ولي العهد يعلن إطلاق شركة "أردارا" وباكورة مشاريعها "الوادي" قلب أبها
موجز "سبق" الأسبوعي: قصف مستشفى "المعمداني" فصلٌ دموي مرعب بمسلسل العدوان الإسرائيلي.. والسعوديون يحتفون بذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين
"نزاهة": توقيف 176 متهماً والتحقيق مع 369 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
موجز "سبق" الأسبوعي: قصف مستشفى "المعمداني" فصلٌ دموي مرعب بمسلسل العدوان الإسرائيلي.. والسعوديون يحتفون بذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين
"الجاسر" يدشن بدء تشغيل أكبر مشروع لخدمات النقل بالحافلات بين ٢٠٠ مدينة ومحافظة بالمملكة
موجز "سبق" الأسبوعي: قصف مستشفى "المعمداني" فصلٌ دموي مرعب بمسلسل العدوان الإسرائيلي.. والسعوديون يحتفون بذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين
السعودية تدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة
موجز "سبق" الأسبوعي: قصف مستشفى "المعمداني" فصلٌ دموي مرعب بمسلسل العدوان الإسرائيلي.. والسعوديون يحتفون بذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين
النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 14 شخصًا احتال على مواطنين وأوهمهم بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة
موجز "سبق" الأسبوعي: قصف مستشفى "المعمداني" فصلٌ دموي مرعب بمسلسل العدوان الإسرائيلي.. والسعوديون يحتفون بذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين
عقب فيديو متداول.. شرطة الرياض توقيف شخص آوى مخالفاً لـ "أمن الحدود"
موجز "سبق" الأسبوعي: قصف مستشفى "المعمداني" فصلٌ دموي مرعب بمسلسل العدوان الإسرائيلي.. والسعوديون يحتفون بذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين
وزراء خارجية الدول الإسلامية يدعون للوقف الفوري للعدوان الهمجي للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
موجز "سبق" الأسبوعي: قصف مستشفى "المعمداني" فصلٌ دموي مرعب بمسلسل العدوان الإسرائيلي.. والسعوديون يحتفون بذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين
تحت رعاية خادم الحرمين.. افتتاح أعمال الدورة "9" لمؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي بجدة
موجز "سبق" الأسبوعي: قصف مستشفى "المعمداني" فصلٌ دموي مرعب بمسلسل العدوان الإسرائيلي.. والسعوديون يحتفون بذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين
ولي العهد يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ويشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية
موجز "سبق" الأسبوعي: قصف مستشفى "المعمداني" فصلٌ دموي مرعب بمسلسل العدوان الإسرائيلي.. والسعوديون يحتفون بذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين
البيان المشترك لقمة "الخليج - الآسيان" يرحّب بترشح السعودية لاستضافة "إكسبو 2030"

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