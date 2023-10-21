موجز "سبق" الأسبوعي: قصف مستشفى "المعمداني" فصلٌ دموي مرعب بمسلسل العدوان الإسرائيلي.. والسعوديون يحتفون بذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين

استحوذت "غزة" على المشهد العالمي طوال الأيام الماضية إزاء ما تعيشه من ظروف إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي، لكن الفصل الأكثر بشاعة من مسلسل الحرب هو ما تعرَّض له مستشفى المعمداني من قصف إسرائيلي متعمد، نتج منه سقوط ضحايا مدنيون، معظمهم من الشيوخ والأطفال، ثم توالت ردود الأفعال الدولية استنكارًا لهذا العمل المتوحش، وكانت السعودية من أولى الدول المنددة عبر بيان حمل عبارات الاستهجان والرفض، كما تلاه بيانات سعودية أخرى، نادت بنزع فتيل الحرب، وحقن دماء الأبرياء، وتجنيب المنطقة الانزلاق في مواجهات تهدد السلم والأمن الإقليميَّين.