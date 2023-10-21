موجز "سبق" الأسبوعي: قصف مستشفى "المعمداني" فصلٌ دموي مرعب بمسلسل العدوان الإسرائيلي.. والسعوديون يحتفون بذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين

استحوذت "غزة" على المشهد العالمي طوال الأيام الماضية إزاء ما تعيشه من ظروف إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي، لكن الفصل الأكثر بشاعة من مسلسل الحرب هو ما تعرَّض له مستشفى المعمداني من قصف إسرائيلي متعمد، نتج منه سقوط ضحايا مدنيون، معظمهم من الشيوخ والأطفال، ثم توالت ردود الأفعال الدولية استنكارًا لهذا العمل المتوحش، وكانت السعودية من أولى الدول المنددة عبر بيان حمل عبارات الاستهجان والرفض، كما تلاه بيانات سعودية أخرى، نادت بنزع فتيل الحرب، وحقن دماء الأبرياء، وتجنيب المنطقة الانزلاق في مواجهات تهدد السلم والأمن الإقليميَّين.
وفي موجز "سبق" الأسبوعي نستعرض ما تداولته الساحة الدولية، والسعودية خاصة، من مواضيع في الأسبوع الماضي، كان من ضمنها ما جاء في الملف الاقتصادي حول انخفاض مؤشر التضخم خلال سبتمبر 2023 حتى وصل إلى 1.7 مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي. ومن أبرز المشاريع إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- إطلاق شركة "أردارا"، وباكورة مشاريعها "الوادي" الواقع بقلب أبها.
واحتفل السعوديون بحلول ذكرى البيعة التاسعة لتولّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم، وما حققته هذه المرحلة من منجزات ومشاريع تنموية شاملة؛ إذ سجلت منصة "إكس" مشاعر السعوديين والاحتفاء بهذا العهد الذي برزت فيه السعودية عالميًّا في أكثر من مجال.
كذلك واصلت الجهات الرقابية ضرباتها ضد الفساد؛ إذ أعلنت "نزاهة" إيقاف 176 متهمًا، والتحقيق مع 369 في جرائم رشوة وغسل أموال وتزوير.