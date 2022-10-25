الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن انتهاء تصاميم الحي النموذجي الأول

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، انتهاء أعمال تصميم الحي النموذجي الأول، ويأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة لتطوير المحافظة وتعزيز جودة الحياة لأهالي وسكان العلا.
وتسعى الهيئة من خلال تصميم الحي النموذجي الأول إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة ضمن إطار التطوير الحضري في محافظة العلا، وتهدف معها الهيئة كذلك لتطوير وجهة مثالية للسكن والعمل، وتوفير متطلبات الحياة في حي نموذجي مميز بطرازه العمراني وخدماته المتكاملة، وإيجاد بيئة متناغمة تربط الإنسان بالطبيعة والتراث.
ويتضمن الحي أكثر من 700 قطعة أرض، تتنوع بين السكني والتجاري، وتبلغ مساحته أكثر من 260 ألف متر مربع، وتم خلال تصميمه مراعاة البيئة الطبيعية الثقافية المحيطة، وفق أسلوب حياتي مجتمعي متكامل، من خلال التحكم بالمساحات المتاحة بين المباني وتوفير ممرات للمشاة، وإنشاء مساحات عامة، مع زيادة رقعة المساحات الخضراء التي ستشكل مجموعة من المواقع المترابطة.
وتستمرّ الهيئة الملكية لمحافظة العلا في مواصلة تحقيق الأهداف التي تسعى لها وفق "رؤية العلا" تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز التنمية الشاملة المستدامة، في بيئة ثقافية وطبيعية فريدة من نوعها شمال غرب المملكة، وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة، وكذلك مكان أفضل للمعيشة والعمل.
وكانت قد أعلنت الهيئة خلال الأسابيع الماضية، بدء استقبال طلبات رخص البناء للمرحلة الثالثة لمخطط التطوير الحضري المستدام في حي "صدر"، وكذلك حي "المحاش"، وذلك ضمن تعزيز ذلك بتقديم نماذج وتصاميم معمارية مستلهمة من أساليب العمارة التقليدية في العلا، والتي يقدّمها استوديو العلا للتصميم، ويقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية الجديدة التي لها دور أساسي في مخطط التطوير الحضري، بتوفير نماذج التصاميم المعمارية التي تتيح للسكان اختيار الأنسب من بينها لبناء عقاراتهم بما ينسجم مع تاريخ العلا وتراثها، وإبرازها بمستوى جمالي فريد.