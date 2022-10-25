الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن انتهاء تصاميم الحي النموذجي الأول

وكانت قد أعلنت الهيئة خلال الأسابيع الماضية، بدء استقبال طلبات رخص البناء للمرحلة الثالثة لمخطط التطوير الحضري المستدام في حي "صدر"، وكذلك حي "المحاش"، وذلك ضمن تعزيز ذلك بتقديم نماذج وتصاميم معمارية مستلهمة من أساليب العمارة التقليدية في العلا، والتي يقدّمها استوديو العلا للتصميم، ويقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية الجديدة التي لها دور أساسي في مخطط التطوير الحضري، بتوفير نماذج التصاميم المعمارية التي تتيح للسكان اختيار الأنسب من بينها لبناء عقاراتهم بما ينسجم مع تاريخ العلا وتراثها، وإبرازها بمستوى جمالي فريد.