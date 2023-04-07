"إحسان" في رمضان غير.. تبرعات بأكثر من 3 مليارات تُظهر المعدن الأصيل للسعوديين

تدخل منصة "إحسان" الخيرية عامها الثالث في مسيرة الخير والعطاء، التي بدأتها قبل سنتين، وبالأمر الملكي الصادر في 13 شعبان 1441هـ، بدعم لا محدود من القيادة السعودية الكريمة.
وتنطلق مع العام الثالث للمنصة الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على إطلاقها في 19 رمضان الجاري، الموافق 10 أبريل؛ وذلك امتدادًا لرعايته الكريمة -أيده الله- لكل جوانب أعمال الخير والإحسان، في إطار حرص مقامه الكريم على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري، تزامنًا مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبال واسع من المحسنين.
وتتمتع المنصة الخيرية بدعم خاص من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الذي انطلقت من خلاله مسيرة العطاء والبذل بعد أن تبرع بمبلغ 10 ملايين ريال للمنصة، كما تبرع خادم الحرمين بـ20 مليون ريال، وهو ما ترجم دعمهما للعمل الخيري وغير الربحي في المملكة، وكان بمثابة التشجيع للمواطنين للسير على خطى القيادة في البذل والعطاء.
ولا يوجد أفضل من شهر رمضان المبارك شهر الخير والعطاء في إظهار المعدن الأصيل للشعب السعودي، وبذل الأموال، وإطلاق التبرعات؛ سعيًا لمرضاة الله عز وجل، وتعزيز التكاتف الاجتماعي، والتيسير على الفئات الأقل حظًا والمستحقين ممن تصلهم التبرعات عبر المنصة الموثوقة.
وجاءت منظومة "إحسان" لتعمل على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتعظيم أثر المشاريع والخدمات التنموية واستدامتها، من خلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ وذلك بهدف تعزيز دور المملكة الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.
ويؤكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أهمية القطاع غير الربحي، الذي تمثله "إحسان"، بقوله: "نحن ننظر إلى القطاع غير الربحي على أنه قطاع مهم في دعم مسيرة التعليم ومسيرة الثقافة وفي قطاع الصحة وفي القطاع البحثي، وسوف نعتمد على القطاع غير الربحي بشكل رئيس جدًا".
"إحسان" في أرقام
وتتحدث أرقام المنصة الخيرية عن نفسها، إذ يصل عدد المستفيدين من خدماتها إلى نحو 5 ملايين؛ فيما بلغ إجمالي التبرعات حتى وقت كتابة هذه السطور نحو 3 مليارات و363 مليون ريال، بينما وصل عدد عمليات التبرع من أهل الخير إلى نحو 60 مليون عملية.
وتصل القطاعات والمجالات المستفيدة من التبرعات إلى 23 مجالًا؛ منها التعليمي، والصحي، والاجتماعي، والغذائي، والسكني، وغيرها من المجالات الأساسية.
وتتمتع المنصة بعدد من المزايا، ومنها سهولة عملية التبرع في أي وقت وأي مكان، كما تتنوع مجالات وفرص التبرع لتغطي الكثير من جوانب العمل الخيري؛ فضلًا عن ذلك تتمتع المنصة بدرجة شفافية عالية، وتستخدم أعلى معايير الشفافية في الممارسات الإدارية والمالية، ومن بينها تزويد المتبرعين بتقارير تعكس أثر تبرعاتهم.
ومن بين مزايا المنصة، اعتمادها على أعلى المعايير التقنية في أمن المعلومات لتوفير الأمان للمتبرعين، كما توفر خيارات متعددة لتسريع عملية التبرع، أهمها خاصية التبرع السريع.
وتعمل "إحسان" وفق حوكمة قوية تضمن توجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الذي يحفظ كرامتهم؛ حيث تعمل اللجنة الإشرافية والمكونة من 11 جهة حكومية إشرافية على المنصة بتنظيم عمل المنصة، والإشراف عليها، والتحقق من حوكمة جميع الأنظمة والعمليات والرقابة عليها.