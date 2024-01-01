"الأرصاد": غيوم وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الشمالية والقصيم والرياض والشرقية وجازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.