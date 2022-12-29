"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عسير والباحة ومكة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مُهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول، على أجزاء من مناطق: (عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها إلى مناطق: (نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، مع فرصة لتكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مناطق: (عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض).