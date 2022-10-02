"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.