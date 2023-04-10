"الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على الباحة ومكة والمدينة وتبوك والجوف والشمالية وحائل ونجران وجازان وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان، عسير، كما تتهيّأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.